Хоккей

Гатиятулин: понимаю ажиотаж по большинству, но игра состоит и из других компонентов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) оценил игру казанского клуба в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Вопросы про большинство на каждой пресс-конференции звучат, понимаю такой ажиотаж, это всегда на виду, это один из важных компонентов. Но игра состоит из многих других компонентов, не менее важных. В сентябре у нас были проблемы и с выходом из зоны, и в атаке не могли зацепиться.

Искали варианты, садились вместе и с Денисом Александровичем Ячменёвым, что-то меняли. У соперника, лидера западной конференции, тоже не лучшая реализация большинства на сегодняшний день. Это говорит, что игра состоит из разных компонентов, которые всегда нужно отрабатывать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
