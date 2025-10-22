Гатиятулин: понимаю ажиотаж по большинству, но игра состоит и из других компонентов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) оценил игру казанского клуба в большинстве.

«Вопросы про большинство на каждой пресс-конференции звучат, понимаю такой ажиотаж, это всегда на виду, это один из важных компонентов. Но игра состоит из многих других компонентов, не менее важных. В сентябре у нас были проблемы и с выходом из зоны, и в атаке не могли зацепиться.

Искали варианты, садились вместе и с Денисом Александровичем Ячменёвым, что-то меняли. У соперника, лидера западной конференции, тоже не лучшая реализация большинства на сегодняшний день. Это говорит, что игра состоит из разных компонентов, которые всегда нужно отрабатывать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.