Гатиятулин — о Радулове: один игрок не может обыграть всю команду

Гатиятулин — о Радулове: один игрок не может обыграть всю команду
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Задача «закрыть» Радулова? В заявке команды до 22 человек, каждый из них вносит свой вклад. Поэтому один игрок не может обыграть всю команду. Мы учитывали при подготовке, что у соперника есть свои сильные стороны, и они не меняются уже не первый сезон.

Но и у нас есть свои козыри, которыми было важно правильно распорядиться. Мы сыграли терпеливо, работали и добились трудовой командной победы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

