Гатиятулин — о Радулове: один игрок не может обыграть всю команду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

«Задача «закрыть» Радулова? В заявке команды до 22 человек, каждый из них вносит свой вклад. Поэтому один игрок не может обыграть всю команду. Мы учитывали при подготовке, что у соперника есть свои сильные стороны, и они не меняются уже не первый сезон.

Но и у нас есть свои козыри, которыми было важно правильно распорядиться. Мы сыграли терпеливо, работали и добились трудовой командной победы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.