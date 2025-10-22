Игроки СКА после поражения от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты СКА после домашнего поражения от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на седьмой строчке в таблице Запада КХЛ.

В следующей игре СКА встретится с «Сочи» дома 24 октября. ЦСКА 26 октября примет на своём льду хабаровский «Амур».