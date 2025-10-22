Скидки
Хоккей

Игроки СКА после поражения от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров

Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты СКА после домашнего поражения от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на седьмой строчке в таблице Запада КХЛ.

В следующей игре СКА встретится с «Сочи» дома 24 октября. ЦСКА 26 октября примет на своём льду хабаровский «Амур».

