Сафонов: старались помочь Билялову, он сегодня молодец
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (1:0) и оценил игру вратаря казанского клуба Тимура Билялова, который записал первый «сухарь» на свой счёт в нынешнем сезоне.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)
«Хороший матч. Действительно, начали играть лучше. Старались помочь сегодня Билялову, но он тоже сегодня молодец. В каждой игре у соперников есть моменты. Мы стараемся свою работу делать хорошо.
Комфортен ли «низовой» хоккей? Главное – побеждать. Есть ещё где добавлять и мне, и команде. Будем над этим работать», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.
