Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафонов: старались помочь Билялову, он сегодня молодец

Сафонов: старались помочь Билялову, он сегодня молодец
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (1:0) и оценил игру вратаря казанского клуба Тимура Билялова, который записал первый «сухарь» на свой счёт в нынешнем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Хороший матч. Действительно, начали играть лучше. Старались помочь сегодня Билялову, но он тоже сегодня молодец. В каждой игре у соперников есть моменты. Мы стараемся свою работу делать хорошо.

Комфортен ли «низовой» хоккей? Главное – побеждать. Есть ещё где добавлять и мне, и команде. Будем над этим работать», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Радулове: один игрок не может обыграть всю команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android