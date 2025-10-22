Сафонов: старались помочь Билялову, он сегодня молодец

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (1:0) и оценил игру вратаря казанского клуба Тимура Билялова, который записал первый «сухарь» на свой счёт в нынешнем сезоне.

«Хороший матч. Действительно, начали играть лучше. Старались помочь сегодня Билялову, но он тоже сегодня молодец. В каждой игре у соперников есть моменты. Мы стараемся свою работу делать хорошо.

Комфортен ли «низовой» хоккей? Главное – побеждать. Есть ещё где добавлять и мне, и команде. Будем над этим работать», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.