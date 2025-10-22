Алистров: счёт 1:0 случается лишь пару раз за сезон

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о минимальной победе над «Локомотивом» (1:0).

«Давно не играл при счёте 1:0, такое случается, думаю, лишь пару раз за сезон. Можно сказать, что игра получилась плотной. Здорово, что победили, продолжаем серию. Если мы выигрываем, значит кризис прошёл.

Много эмоций оставили, да и счёт был 0:0, все дорожили моментами. Нельзя было допускать ошибки, отсюда и вылезали удаления. Меньшинство сыграло сегодня очень хорошо, выстояли. Да и при игре в формате «пять на три» здорово действовали, это поднимало наш командный дух, заряжало нас.

Мой гол? Пару передач прошло, потом решил бросить и забил», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.