Хартли: сезон длинный, некоторые матчи будут складываться не в нашу пользу

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подробно рассказал о поражении от «Ак Барса» (0:1) в Казани.

«Сезон длинный, много игр, некоторые матчи будут складываться не в нашу пользу. Два периода мы держались, а в третьем перехватили инициативу. Гол в большинстве дал сопернику преимущество в счёте. Конечно, большинство бы нам помогло, были варианты в большинстве, когда создавали хорошие моменты.

Пару раз вообще ничего не получилось. И в такие моменты иногда не знаешь: или игроки потеряли уверенность в таких ситуациях, или что-то другое. Работа продолжается, у нас есть много мастеровитых игроков, которые хотят делать правильные вещи, забивать. Ситуация исправится.

Мы выживали в первых двух периодах. Поначалу у нас было большинство, в котором мы не забили, потом было большинство у соперника – они его тоже не реализовали. Но за счёт него соперник забрал инициативу, владел ей определённое время. В первых двух периодах они имели преимущество», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.