Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: сезон длинный, некоторые матчи будут складываться не в нашу пользу

Хартли: сезон длинный, некоторые матчи будут складываться не в нашу пользу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подробно рассказал о поражении от «Ак Барса» (0:1) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Сезон длинный, много игр, некоторые матчи будут складываться не в нашу пользу. Два периода мы держались, а в третьем перехватили инициативу. Гол в большинстве дал сопернику преимущество в счёте. Конечно, большинство бы нам помогло, были варианты в большинстве, когда создавали хорошие моменты.

Пару раз вообще ничего не получилось. И в такие моменты иногда не знаешь: или игроки потеряли уверенность в таких ситуациях, или что-то другое. Работа продолжается, у нас есть много мастеровитых игроков, которые хотят делать правильные вещи, забивать. Ситуация исправится.

Мы выживали в первых двух периодах. Поначалу у нас было большинство, в котором мы не забили, потом было большинство у соперника – они его тоже не реализовали. Но за счёт него соперник забрал инициативу, владел ей определённое время. В первых двух периодах они имели преимущество», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Хартли — о Радулове: он приносит эмоции и страсть нашей команде, отличный игрок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android