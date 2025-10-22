Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Ладой»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о победе над «Ладой» (4:0) в Тольятти.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Пинчук) – 33:22 (5x4) 0:2 Галиев (Лимож, Энас) – 34:33 (5x4) 0:3 Галиев – 44:26 (5x4) 0:4 Лимож (Пинчук, Энас) – 56:55 (5x5)
– Думаю, что три гола в большинстве нам очень помогли. В первом периоде было сложно, но Зак [Фукале] нам очень помог. После двух голов стало полегче.
– Чего не хватило при игре в равных составах?
– В первом периоде отдавали инициативу. Потом забили гол, пришла уверенность. Да, сначала её не хватало, после гола ребята вдохновились, — приводит слова Квартальнова Hockey.by.
В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» дома 24 октября. Минское «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».
