Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Ладой»

Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Ладой»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о победе над «Ладой» (4:0) в Тольятти.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Пинчук) – 33:22 (5x4)     0:2 Галиев (Лимож, Энас) – 34:33 (5x4)     0:3 Галиев – 44:26 (5x4)     0:4 Лимож (Пинчук, Энас) – 56:55 (5x5)    

– Думаю, что три гола в большинстве нам очень помогли. В первом периоде было сложно, но Зак [Фукале] нам очень помог. После двух голов стало полегче.

– Чего не хватило при игре в равных составах?
– В первом периоде отдавали инициативу. Потом забили гол, пришла уверенность. Да, сначала её не хватало, после гола ребята вдохновились, — приводит слова Квартальнова Hockey.by.

В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» дома 24 октября. Минское «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» в гостях нанесло «Ладе» четвёртое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android