Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о победе над «Ладой» (4:0) в Тольятти.

– Думаю, что три гола в большинстве нам очень помогли. В первом периоде было сложно, но Зак [Фукале] нам очень помог. После двух голов стало полегче.

– Чего не хватило при игре в равных составах?

– В первом периоде отдавали инициативу. Потом забили гол, пришла уверенность. Да, сначала её не хватало, после гола ребята вдохновились, — приводит слова Квартальнова Hockey.by.

В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» дома 24 октября. Минское «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».