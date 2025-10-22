Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о победе во встрече со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч со СКА в Санкт-Петербурге (4:3).

— Такая непростая игра в плане эмоций. Мы правильно реагировали на забитые и пропущенные голы, что давало шанс оставаться в игре.

— Когда вы в предыдущий раз тренировали ЦСКА, СКА и ЦСКА были грандами. Сейчас дерби команд, которые внизу кубковой восьмёрки. Насколько это вас удивляет и меняет градус дерби?

— Мне скоро 53, удивляться чему-либо глупо. Нужно оценивать правильно. Мы это правильно оцениваем и используем как мотивацию и пищу для размышлений. Я никогда не смотрел в таблицу. Очень простая корреляция – качество игры и коллектив, тогда без разницы, на каком ты месте заканчиваешь. Делаем акцент на это. Восьмёрка для ЦСКА – неприемлемо, но всё должно быть последовательно. Качество игры, коллектив, тогда можно не обращать внимание на таблицу.

— Вы играли с микрофоном от КХЛ, насколько держите это в голове?

— Ребята молодчики. Поводов немного давали для запикиваний. Заранее извиняюсь, если что-то было, иногда нужно это делать. Для хоккеистов игра становится рутиной, нужно иногда проснуться.

— Чем отличается СКА Ротенберга от СКА Ларионова?

— Я не обсуждаю соперника или коллег, у меня своей работы хватает. Нужно находиться внутри команды, чтобы знать тонкости.

— Во втором периоде команда преобразилась, это заброшенная шайба поспособствовала?

— С одной стороны, шайба СКА казалась курьёзной, но для Коли это не курьёз, а мастерство. Она вводит в небольшой ступор. Не то что мы были в ступоре, но когда такие голы залетают, эмоции подутихли. Наша шайба дала правильную энергетику, дальше парни правильно играли, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.