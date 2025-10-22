Никитин – о ритуалах игроков ЦСКА: коллектив – это не то, что в «Тиктоке» или популизм

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со СКА (4:3) ответил на вопрос о ритуалах игроков московского клуба.

— Перед игрой, когда команда собирается у ворот, Спронг был на скамейке. Он всегда так делает?

— Просто нужно принять это, у Даниэля вот такой ритуал. Смысл заворачивать его, чтобы все строем ходили? Нестеров тоже ездит вокруг ребят. Это вообще не имеет значения. Коллектив – это не то, что в «Тиктоке» или популизм, это немного другое – разделить общую радость, спросить друг с друга по-мужски, но не обидев. Надо обращать внимание на другие вещи, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.