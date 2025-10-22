Скидки
Никитин – о ритуалах игроков ЦСКА: коллектив – это не то, что в «Тиктоке» или популизм

Никитин – о ритуалах игроков ЦСКА: коллектив – это не то, что в «Тиктоке» или популизм
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со СКА (4:3) ответил на вопрос о ритуалах игроков московского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— Перед игрой, когда команда собирается у ворот, Спронг был на скамейке. Он всегда так делает?
— Просто нужно принять это, у Даниэля вот такой ритуал. Смысл заворачивать его, чтобы все строем ходили? Нестеров тоже ездит вокруг ребят. Это вообще не имеет значения. Коллектив – это не то, что в «Тиктоке» или популизм, это немного другое – разделить общую радость, спросить друг с друга по-мужски, но не обидев. Надо обращать внимание на другие вещи, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о победе во встрече со СКА
