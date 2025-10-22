Никитин: место, на котором находится ЦСКА, — это неприемлемо в принципе
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со СКА (4:3) оценил седьмое место московского клуба в таблице Запада.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5) 1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4) 1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5) 1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5) 2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5) 2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3) 3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)
— Вы поменяли капитана, насколько команда получила этот импульс?
— Это для ребят, то место, на котором находится ЦСКА, это в принципе неприемлемо. Не просто повезло, не повезло, раскачаемся, а неприемлемо и всё. Это не вина Нестерова, больше стратегическая была задача с Нестера снять груз ответственности, чтобы он сосредоточился на качестве игры, помогать команде, и дать новый голос в раздевалке. Никита свой голос никуда не убирал, он так и остался. У меня и в игровой практике такое было, со Свитовым. Для лидеров это вообще не принципиально, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
