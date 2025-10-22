Никитин: место, на котором находится ЦСКА, — это неприемлемо в принципе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со СКА (4:3) оценил седьмое место московского клуба в таблице Запада.

— Вы поменяли капитана, насколько команда получила этот импульс?

— Это для ребят, то место, на котором находится ЦСКА, это в принципе неприемлемо. Не просто повезло, не повезло, раскачаемся, а неприемлемо и всё. Это не вина Нестерова, больше стратегическая была задача с Нестера снять груз ответственности, чтобы он сосредоточился на качестве игры, помогать команде, и дать новый голос в раздевалке. Никита свой голос никуда не убирал, он так и остался. У меня и в игровой практике такое было, со Свитовым. Для лидеров это вообще не принципиально, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.