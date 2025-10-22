«Его что, по УДО освободили?» Никитин – о слухах про испытательный срок Спронга

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча со СКА (4:3) прокомментировал отсутствие нападающего Даниэля Спронга в некоторых матчах московского клуба.
— Понравилось ли вам, как на пропуск матчей отреагировал Спронг?
— Он играет в командный хоккей. Понятно, что он не лучший оборонительный форвард в лиге, но один из лучших атакующих. Если не умеешь играть в обороне, до атаки не доедешь. Все большие игроки должны быть по крайней мере не беспомощны в одном из компонентов.
— Предполагали, что будет настолько тяжело, когда приходили в ЦСКА?
— Знал, что просто будет тяжело, а в какой степени – смысл об этом думать? Я давно уже просто работаю каждый день, наслаждаюсь процессом. То, что происходит сейчас, тоже часть процесса. Если команда не пройдёт через это, то другой стороны медали не будет.
— Вчера появилась информация, что Спронг на испытательном сроке. Сегодня у него гол, передача. Он уже амнистирован?
— Его что, по УДО освободили, что ли? Задавайте вопросы тем, кто это пишет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
