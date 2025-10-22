Ларионов – после поражения от ЦСКА: игроки сейчас разговаривают в раздевалке наедине

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о домашнем поражении от ЦСКА (3:4).
— Сложный матч, трудно найти слова. Когда проигрываешь в одну шайбу при плотной игре, которая могла повернуться в любую сторону, уходишь с пустыми руками уже не в первый раз, то хочется разобраться, в чём же корень неуспеха. Надо выходить из ситуации всем вместе – тренерами, игроками, чтобы был позитив. На негативе далеко не уйдёшь. Ребята сейчас разговаривают в раздевалке, надеюсь, там всё будет по-мужски.
— Насколько тяжёлым был разговор в раздевалке?
— Я сказал свою речь, в таких ситуациях надо держаться вместе. Важно понимать суть поражений, искать их не в ком-то, а в себе. Дальше я их оставил одних, они до сих пор говорят. Продолжали бороться, могли спасти игру, не хватило времени. Не могу упрекнуть, что не было борьбы или усилий, но этого не хватает для победы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 октября 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:25
-
22:04
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:23
-
21:00
-
20:42
-
20:28
-
20:17