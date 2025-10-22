Скидки
Ларионов – после поражения от ЦСКА: игроки сейчас разговаривают в раздевалке наедине

Ларионов – после поражения от ЦСКА: игроки сейчас разговаривают в раздевалке наедине
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о домашнем поражении от ЦСКА (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— Сложный матч, трудно найти слова. Когда проигрываешь в одну шайбу при плотной игре, которая могла повернуться в любую сторону, уходишь с пустыми руками уже не в первый раз, то хочется разобраться, в чём же корень неуспеха. Надо выходить из ситуации всем вместе – тренерами, игроками, чтобы был позитив. На негативе далеко не уйдёшь. Ребята сейчас разговаривают в раздевалке, надеюсь, там всё будет по-мужски.

— Насколько тяжёлым был разговор в раздевалке?
— Я сказал свою речь, в таких ситуациях надо держаться вместе. Важно понимать суть поражений, искать их не в ком-то, а в себе. Дальше я их оставил одних, они до сих пор говорят. Продолжали бороться, могли спасти игру, не хватило времени. Не могу упрекнуть, что не было борьбы или усилий, но этого не хватает для победы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Эксклюзив
