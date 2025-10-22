Ларионов – о Голдобине: есть язык тела. Хотим энтузиазма, чтобы игрок горел огнём

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) оценил игру форварда Николая Голдобина.
— В решающие минуты не выпускали Голдобина, недовольны им?
— Есть такая вещь – язык тела. Мы хотим огня, энтузиазма, чтобы игрок горел огнём, который может подстегнуть команду. Молодой Недопёкин сыграл всего три минуты, ноо дал массу энергетики.
— У вас уже был претензии к Николаю, что у него не получается?
— Мы пытаемся эту тройку держать вместе, дать им почувствовать друг дуга. Это логично, но есть рабочая этика, она должна быть у каждого игрока. Игрок в сложный период должен вытаскивать из себя, помогать команде. Мы хотим, ждём, пытаемся, даём шанс, верим. Но когда ты не получаешь это обратно, приходится делать корректировки. Молодёжь даёт энергетику, подкупает желанием, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
