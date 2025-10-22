Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов – о Голдобине: есть язык тела. Хотим энтузиазма, чтобы игрок горел огнём

Ларионов – о Голдобине: есть язык тела. Хотим энтузиазма, чтобы игрок горел огнём
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) оценил игру форварда Николая Голдобина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— В решающие минуты не выпускали Голдобина, недовольны им?
— Есть такая вещь – язык тела. Мы хотим огня, энтузиазма, чтобы игрок горел огнём, который может подстегнуть команду. Молодой Недопёкин сыграл всего три минуты, ноо дал массу энергетики.

— У вас уже был претензии к Николаю, что у него не получается?
— Мы пытаемся эту тройку держать вместе, дать им почувствовать друг дуга. Это логично, но есть рабочая этика, она должна быть у каждого игрока. Игрок в сложный период должен вытаскивать из себя, помогать команде. Мы хотим, ждём, пытаемся, даём шанс, верим. Но когда ты не получаешь это обратно, приходится делать корректировки. Молодёжь даёт энергетику, подкупает желанием, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Ларионов – после поражения от ЦСКА: игроки сейчас разговаривают в раздевалке наедине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android