Ларионов: отставка – как бросить корабль. Это не в моём характере, надо бороться до конца

Ларионов: отставка – как бросить корабль. Это не в моём характере, надо бороться до конца
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) отреагировал на возможную отставку из армейского клуба. Клуб с берегов Невы занимает девятую строчку в таблице Запада.

1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— Ранее у вас был разговор с Миллером, с тех пор ситуация не изменилась, есть сигналы недовольства от руководства сейчас?
— Критика – это часть профессии. Хочется найти ключи, чтобы встряхнуть команду. Пытаюсь делать это каждый день в личных беседах, показываем видео, ожидаем обратной реакции. Ребята сейчас разговаривают между собой, мы можем только дать им играть, поверить в себя. Дальше хочешь обратной реакции. Этот фактор коллективной отдачи, старание должно присутствовать всегда. Здесь нет фонограммы, идёт борьба за выживание, за результат, и в этой борьбе ты должен проявить свои лучшие качества.

— Восемь поражений в девяти матчах, не возникает желания подать в отставку?
— Это самое простое, но это как бросить корабль. Любой коллектив проходит трудности, их необходимо преодолеть. Надо найти в себе силы, козыри в рукаве, чтобы поправить ситуацию. Пока этот вопрос даже не возникал. Всегда легко на всё наплевать, бросить и уйти. Это не в моём характере, надо бороться до конца. Я предпочитаю двигаться дальше, верю в эту команду, что можно всё исправить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

