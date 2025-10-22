Скидки
Ларионов рассказал, как отменённый гол в матче с ЦСКА сказался на психологии СКА

Ларионов рассказал, как отменённый гол в матче с ЦСКА сказался на психологии СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) рассказал, как отменённый гол во втором периоде сказался на психологии хоккеистов команды из Санкт-Петербурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— Насколько сильно сказалась отменённая шайба?
— Это был важный момент в игре. Но мы и до этого момента, и когда забили гол, и в конце было чистое удаление на вратаре, судьи не заметили, что вратарь сдвинул ворота, ему никто не мешал. Причём гол был хороший, у Хайруллина свалилась гора с плеч, он никак не мог забить. Эти вещи влияют, переломный момент в игре.

Концовка второго периода была яркой, этот гол мог отправить нас на перерыв с хорошим настроением. Это даёт отпечаток, но нам ещё было играть 20 минут. К сожалению, пропустили гол в меньшинстве, но продолжали бороться, были близки к тому, чтобы спасти матч.

— Какие ещё методы есть, чтобы выбраться из ямы?
— Продолжать трудиться, верить друг в друга. Другого рецепта нет. Да, можно поменять тренера, сделать то, это, но это работает на коротком отрезке, потом всё возвращается на круги своя. Мы не заваливаем матчи явно, все игры в одну шайбу. Нужна доля удачи. Мы даже думали, что шайба не вышла, что хоть где-то повезёт. Потому что там два гола отменили, здесь гол, тут не засчитали, ворота сдвинули – не свистнули. Дали по рукам – не дали удаления… Хотели получить веру в то, что нам повезёт. Но единственный рецепт – продолжать трудиться и верить в свои силы, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

