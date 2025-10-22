Ларионов: все понимают, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьёзный соперник

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) рассказал о настрое соперников на игры с армейским клубом.

— С точки зрения психологии и философии, у вас два домашних матча, с «Сочи» и «Сибирью», поможет ли это уйти с четырьмя очками?

— Мы не можем делить соперников на слабых и сильных. Все понимают ситуацию, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьёзный соперник, как многие думают. Мы это прекрасно понимаем. Мы ещё не пришли, чтобы выигрывать за явным преимуществом, большими сериями. Идём от игры к игре. Готовимся к любой игре, каждый матч важен, любая победа придаёт заряд уверенности. Даже травмы залечиваются быстрее, когда ты чувствуешь себя лучше. В плане психологии это непростая вещь, чтобы это преодолеть, нужно приложить много усилий. Мы должны прийти к этому все вместе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.