Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: все понимают, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьёзный соперник

Ларионов: все понимают, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьёзный соперник
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после домашнего поражения от ЦСКА (3:4) рассказал о настрое соперников на игры с армейским клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

— С точки зрения психологии и философии, у вас два домашних матча, с «Сочи» и «Сибирью», поможет ли это уйти с четырьмя очками?
— Мы не можем делить соперников на слабых и сильных. Все понимают ситуацию, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьёзный соперник, как многие думают. Мы это прекрасно понимаем. Мы ещё не пришли, чтобы выигрывать за явным преимуществом, большими сериями. Идём от игры к игре. Готовимся к любой игре, каждый матч важен, любая победа придаёт заряд уверенности. Даже травмы залечиваются быстрее, когда ты чувствуешь себя лучше. В плане психологии это непростая вещь, чтобы это преодолеть, нужно приложить много усилий. Мы должны прийти к этому все вместе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Ларионов рассказал, как отменённый гол в матче с ЦСКА сказался на психологии СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android