Результаты матчей КХЛ на 22 октября 2025 года

Сегодня, 22 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 октября 2025 года:

«Лада» – «Динамо» Мн — 0:4;

«Ак Барс» – «Локомотив» — 1:0;

СКА – ЦСКА — 3:4;

«Сочи» – «Торпедо» — 1:3.

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч. Завтра, 23 октября, пройдут пять матчей регулярки КХЛ.