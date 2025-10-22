Результаты матчей ВХЛ на 22 октября 2025 года

Сегодня, 22 октября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 октября 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Металлург» Нк — 4:5;

«Челмет» – «Динамо-Алтай» — 1:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 27 очками после 18 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 матчах).

Регулярный чемпионат начался 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.