Результаты матчей МХЛ на 22 октября 2025 года

Сегодня, 22 октября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 октября 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Тайфун» — 1:4;
«Сибирские Снайперы» – «Амурские Тигры» — 4:3;
«Локо» – «Чайка» — 3:1;
МХК «Спартак» – «Мамонты Югры» — 2:3 Б;
МХК «Динамо» Спб – «Ирбис» — 0:3;
«Алмаз» – «Авто» — 3:0;
«СКА-1946» – «Омские Ястребы» — 4:1;
«Крылья Советов» – МХК «Динамо» М — 3:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 29 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 28 очков после 15 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
