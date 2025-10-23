Арсений Грицюк забил первый гол в НХЛ

24-летний российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Миннесотой Уайлд» Встреча проходит в эти минуты на арене «Пруденшиал-центр» Ньюарке (США).

Россиянин забил гол на 45-й минуте встречи, результативную передачу сделал швейцарский нападающий Тимо Майер.

На момент написания новости идёт середина третьего периода матча. Счёт встречи — 3:1 в пользу команды хозяев.

Напомним, Грицюк перешёл в составе «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.

