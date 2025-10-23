Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси – Миннесота, результат матча 23 октября 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21     2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08     3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp)     3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37     4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43    

В составе победителей забивали Пол Коттер, Бренден Диллон, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Братт.

Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Мэтт Болди. Российские нападающие Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данил Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» сыграет с «Юта Мамонт».

