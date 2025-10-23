Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов – без очков
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21 2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08 3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp) 3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37 4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43
В составе победителей забивали Пол Коттер, Бренден Диллон, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Братт.
Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Мэтт Болди. Российские нападающие Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данил Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» сыграет с «Юта Мамонт».
Комментарии
- 23 октября 2025
-
04:55
-
04:40
-
04:25
-
00:09
- 22 октября 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:25
-
22:04
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:23