Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Пол Коттер, Бренден Диллон, российский нападающий Арсений Грицюк и Йеспер Братт.

Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Мэтт Болди. Российские нападающие Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данил Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» сыграет с «Юта Мамонт».