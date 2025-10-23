Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грицюк помог «Нью-Джерси» повторить редкое достижение в истории в клуба

Грицюк помог «Нью-Джерси» повторить редкое достижение в истории в клуба
Комментарии

Российский нападающий Арсений Грицюк помог «Нью-Джерси Дэвилз» повторить редкое достижение в истории команды в Национальной хоккейной лиге. Грицюк забил третий гол «Нью-Джерси» в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21     2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08     3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp)     3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37     4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43    

«Дэвилз» забросили по три шайбы в каждом из первых семи матчей сезона — это произошло лишь во второй раз за последние 30 лет (предыдущий случай — девять игр подряд в сезоне-2023/2024).

Напомним, Грицюк перешёл в составе «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту», Капризов – без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android