Грицюк помог «Нью-Джерси» повторить редкое достижение в истории в клуба

Российский нападающий Арсений Грицюк помог «Нью-Джерси Дэвилз» повторить редкое достижение в истории команды в Национальной хоккейной лиге. Грицюк забил третий гол «Нью-Джерси» в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

«Дэвилз» забросили по три шайбы в каждом из первых семи матчей сезона — это произошло лишь во второй раз за последние 30 лет (предыдущий случай — девять игр подряд в сезоне-2023/2024).

Напомним, Грицюк перешёл в составе «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».