Грицюк помог «Нью-Джерси» повторить редкое достижение в истории в клуба
Российский нападающий Арсений Грицюк помог «Нью-Джерси Дэвилз» повторить редкое достижение в истории команды в Национальной хоккейной лиге. Грицюк забил третий гол «Нью-Джерси» в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21 2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08 3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp) 3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37 4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43
«Дэвилз» забросили по три шайбы в каждом из первых семи матчей сезона — это произошло лишь во второй раз за последние 30 лет (предыдущий случай — девять игр подряд в сезоне-2023/2024).
Напомним, Грицюк перешёл в составе «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.
В следующем матче «Нью-Джерси» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».
