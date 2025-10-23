«Детройт» проиграл «Баффало», оборвав пятиматчевую победную серию

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Джейсон Цукер, Тайсон Козак, Джек Куинн (1+2) и Джош Доун. За «Ред Уингз» забивали Джей Ти Комфер и один из лидеров гонки новичков Эммитт Финни.

Для «Баффало» эта победа стала третьей в четырёх последних матчах после трёх стартовых поражений. «Детройт» прервал пятиматчевую победную серию.