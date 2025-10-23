«Детройт» проиграл «Баффало», оборвав пятиматчевую победную серию
В ночь с 22 на 23 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Юханссон, Берггрен) – 23:00 1:1 Цукер (Куинн, Тимминс) – 31:37 2:1 Козак (Куинн, Самуэльссон) – 36:28 2:2 Финни (Ларкин, Рэймонд) – 38:20 3:2 Куинн (Маклауд, Байрэм) – 44:15 (pp) 4:2 Доун (Маклауд, Тимминс) – 48:10
В составе «Сэйбрз» отличились Джейсон Цукер, Тайсон Козак, Джек Куинн (1+2) и Джош Доун. За «Ред Уингз» забивали Джей Ти Комфер и один из лидеров гонки новичков Эммитт Финни.
Для «Баффало» эта победа стала третьей в четырёх последних матчах после трёх стартовых поражений. «Детройт» прервал пятиматчевую победную серию.
Комментарии
