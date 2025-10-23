Скидки
Калгари Флэймз — Монреаль Канадиенс, результат матча 23 октября 2025, счёт 1:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» с Демидовым нанёс «Калгари» седьмое поражение подряд в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу в овертайме — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 17:09 (pp)     1:1 Клапка – 45:56     1:2 Мэтисон (Демидов, Ньюхук) – 61:00    

В составе победителей голами отличились канадцы Захари Болдюк и Майк Мэтисон. Российский форвард гостей Иван Демидов отличился результативной передачей на победный гол в овертайме. Единственную шайбу у хозяев льда забросил чешский нападающий Адам Клапка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 25 октября. «Монреаль» продолжит выездную серию и встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 24 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
