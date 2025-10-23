Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монреаль» с Демидовым нанёс «Калгари» седьмое поражение подряд в НХЛ

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу в овертайме — 2:1.

В составе победителей голами отличились канадцы Захари Болдюк и Майк Мэтисон. Российский форвард гостей Иван Демидов отличился результативной передачей на победный гол в овертайме. Единственную шайбу у хозяев льда забросил чешский нападающий Адам Клапка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 25 октября. «Монреаль» продолжит выездную серию и встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 24 октября.

Материалы по теме Видео Арсений Грицюк забил первый гол в НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: