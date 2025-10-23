Скидки
Мастерский пас 19-летнего Ивана Демидова принёс «Монреалю» победный гол в овертайме

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал автором результативной передачи в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 17:09 (pp)     1:1 Клапка (Фрост) – 45:56     1:2 Мэтисон (Демидов, Ньюхук) – 61:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе первой минуты овертайма Демидов получил шайбу в зоне соперника на левом фланге, протащил её через центр на правый фланг, выждал паузу, объезжая троих перекрывавших пятачок игроков «Калгари», и отдал мимо них точный пас на дальнюю штангу на подключившегося защитника Майка Мэтисона.

В семи матчах регулярного сезона Иван Демидов набрал шесть очков (1+5).

