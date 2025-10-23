Мастерский пас 19-летнего Ивана Демидова принёс «Монреалю» победный гол в овертайме

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал автором результативной передачи в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 OT).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе первой минуты овертайма Демидов получил шайбу в зоне соперника на левом фланге, протащил её через центр на правый фланг, выждал паузу, объезжая троих перекрывавших пятачок игроков «Калгари», и отдал мимо них точный пас на дальнюю штангу на подключившегося защитника Майка Мэтисона.

В семи матчах регулярного сезона Иван Демидов набрал шесть очков (1+5).