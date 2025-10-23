Скидки
Результаты матчей НХЛ на 23 октября 2025 года

В ночь на 23 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 октября 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» — 4:1;
«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2;
«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 12 очками после семи матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 12 очков после семи встреч.

