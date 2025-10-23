«Ну наконец-то и на моей улице наступил праздник». Грицюк — о своём первом голе в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21 2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08 3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp) 3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37 4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43
«Ну наконец-то и на моей улице наступил праздник. Всех с победой и хорошего дня! Ну а у нас завтра выходной, поедем узнавать насчёт садика для дочи, короче, будет интересно», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
В дебютном сезоне НХЛ Грицюк набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Напомним, Грицюк перешёл в состав «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.
