«Ну наконец-то и на моей улице наступил праздник». Грицюк — о своём первом голе в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

«Ну наконец-то и на моей улице наступил праздник. Всех с победой и хорошего дня! Ну а у нас завтра выходной, поедем узнавать насчёт садика для дочи, короче, будет интересно», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В дебютном сезоне НХЛ Грицюк набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Напомним, Грицюк перешёл в состав «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.