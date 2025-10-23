Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 23 октября 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Салават Юлаев»;

16:30. «Авангард» – «Северсталь»;

17:00. «Автомобилист» – «Трактор»;

19:00. «Нефтехимик» – «Металлург»;

19:30. «Спартак» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч.