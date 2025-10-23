Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 23 октября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 23 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 23 октября 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Салават Юлаев»;
16:30. «Авангард» – «Северсталь»;
17:00. «Автомобилист» – «Трактор»;
19:00. «Нефтехимик» – «Металлург»;
19:30. «Спартак» – «Динамо» М.

Матч «Автомобилист» — «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
СКА удивил и забил аж три гола! Но команда Ларионова снова проиграла
СКА удивил и забил аж три гола! Но команда Ларионова снова проиграла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android