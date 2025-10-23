Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, пройдут 10 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 октября 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Олимпия»;

16:30. «Зауралье» – «Омские Крылья»;

17:00. «Торос» – «СКА-ВМФ»;

17:00. «Югра» – «Звезда».

17:30. «Ижсталь» – «Динамо» Спб;

18:30. «Тамбов» – «Южный Урал»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Буран».

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Челны»;

19:00. АКМ – «Барс»;

19:00. «Дизель» – «Нефтяник»;

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 27 очками после 18 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 матчах).

Регулярный чемпионат начался 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.