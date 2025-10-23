Скидки
Арсений Грицюк — о первом голе в НХЛ: это заняло больше времени, чем я думал

Арсений Грицюк — о первом голе в НХЛ: это заняло больше времени, чем я думал
Комментарии

24-летний российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о своей первой заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге. В ночь с 22 на 23 октября мск форвард поразил ворота соперника в домашней встрече регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21     2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08     3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp)     3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37     4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43    

«Очень рад, что это наконец‑то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал. Но наконец‑то это произошло, и впереди ещё много всего», — приводит слова Грицюка пресс-служба НХЛ.

Арсений Грицюк отметился забитым голом в своём седьмом матче регулярного сезона НХЛ. В предыдущих играх он записал на свой счёт четыре результативные передачи.

