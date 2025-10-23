Арсений Грицюк — о первом голе в НХЛ: это заняло больше времени, чем я думал

24-летний российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о своей первой заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге. В ночь с 22 на 23 октября мск форвард поразил ворота соперника в домашней встрече регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

«Очень рад, что это наконец‑то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал. Но наконец‑то это произошло, и впереди ещё много всего», — приводит слова Грицюка пресс-служба НХЛ.

Арсений Грицюк отметился забитым голом в своём седьмом матче регулярного сезона НХЛ. В предыдущих играх он записал на свой счёт четыре результативные передачи.

