Расписание матчей МХЛ на 23 октября 2025 года

Сегодня, 23 октября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Снежные Барсы»;

18:30. «Локо-76» – «Стальные Лисы»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Машина-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 29 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 28 очков после 15 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.