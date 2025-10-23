Скидки
Лабанк — о матче со «Спартаком»: забивать весело, но побеждать ещё веселее

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (6:7 Б).

21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
7 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

– Матч со «Спартаком» – один из самых ярких в вашей жизни?
– Да, конечно, это была захватывающая игра. Только знаете, есть один важный нюанс – нам нужна была победа. Пусть матч был бы куда менее ярким и интересным, но мы бы победили, это было бы в разы лучше.
Нам как раз и не хватило где-то сил, уверенности, в концовке сыграть строго, не допустить всего этого азарта, довести игру до нужного результата. Хочется побеждать в хоккее «пять на пять», в основное время, не допускать таких моментов. Но ничего страшного, сезон длинный, впереди ещё много игр. Есть время, за которое мы сможем навести порядок в своей игре.

– И всё-таки для нападающих, в целом для полевых игроков матч с таким количеством голов – это весело? Как будто бы возвращаешься в детство, в детский хоккей с его непосредственностью.
– Согласен, забивать – это весело, но я думаю, что побеждать ещё веселее. Мы заработали одно очко, не остались ни с чем, ведь важны каждое очко, каждая победа, чтобы занять в итоге более выгодное место турнирной таблице, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
