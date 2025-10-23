Лабанк — о матче со «Спартаком»: забивать весело, но побеждать ещё веселее

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (6:7 Б).

– Матч со «Спартаком» – один из самых ярких в вашей жизни?

– Да, конечно, это была захватывающая игра. Только знаете, есть один важный нюанс – нам нужна была победа. Пусть матч был бы куда менее ярким и интересным, но мы бы победили, это было бы в разы лучше.

Нам как раз и не хватило где-то сил, уверенности, в концовке сыграть строго, не допустить всего этого азарта, довести игру до нужного результата. Хочется побеждать в хоккее «пять на пять», в основное время, не допускать таких моментов. Но ничего страшного, сезон длинный, впереди ещё много игр. Есть время, за которое мы сможем навести порядок в своей игре.

– И всё-таки для нападающих, в целом для полевых игроков матч с таким количеством голов – это весело? Как будто бы возвращаешься в детство, в детский хоккей с его непосредственностью.

– Согласен, забивать – это весело, но я думаю, что побеждать ещё веселее. Мы заработали одно очко, не остались ни с чем, ведь важны каждое очко, каждая победа, чтобы занять в итоге более выгодное место турнирной таблице, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.