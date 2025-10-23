Лабанк — о матче со «Спартаком»: забивать весело, но побеждать ещё веселее

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (6:7 Б).
– Матч со «Спартаком» – один из самых ярких в вашей жизни?
– Да, конечно, это была захватывающая игра. Только знаете, есть один важный нюанс – нам нужна была победа. Пусть матч был бы куда менее ярким и интересным, но мы бы победили, это было бы в разы лучше.
Нам как раз и не хватило где-то сил, уверенности, в концовке сыграть строго, не допустить всего этого азарта, довести игру до нужного результата. Хочется побеждать в хоккее «пять на пять», в основное время, не допускать таких моментов. Но ничего страшного, сезон длинный, впереди ещё много игр. Есть время, за которое мы сможем навести порядок в своей игре.
– И всё-таки для нападающих, в целом для полевых игроков матч с таким количеством голов – это весело? Как будто бы возвращаешься в детство, в детский хоккей с его непосредственностью.
– Согласен, забивать – это весело, но я думаю, что побеждать ещё веселее. Мы заработали одно очко, не остались ни с чем, ведь важны каждое очко, каждая победа, чтобы занять в итоге более выгодное место турнирной таблице, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 23 октября 2025
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:36
-
06:39
-
05:43
-
04:55
-
04:40
-
04:25
-
00:09
- 22 октября 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:49