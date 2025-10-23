Скидки
Сурин — о поражении от «Ак Барса»: немножко проигрывали по инициативе и по эмоциям

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил поражение с минимальным счётом от «Ак Барса» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Предполагали, что в плане игры будет много борьбы, надо было её выигрывать, а мы проиграли. Хорошая игра была, равная, где-то по броскам и инициативе мы немножко проигрывали, но моменты создавали, периодически инициативу перехватывали, всё равно у нас скоро опять игра с ними, поэтому готовимся дальше.

Проиграли по эмоциям. Думаю, не особо сказывалось на игре, у всех была готовность, и все хотели биться и забрать на выезде шесть из шести очков. Где-то передерживали шайбу. Мало бросали. Думаю, будет лучше. Не забиваю сам? Моменты есть, нормально всё. Забьём скоро», – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

