Лабанк: поговорил с Галланом — и ушли все сомнения, понимал уровень этого специалиста

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что принять решение о приезде в КХЛ ему помог главный тренер Жерар Галлан.

– Насколько я понимаю, у вас были различные варианты в КХЛ, но вы выбрали именно «Шанхайских Драконов». Почему?

– Когда мне впервые позвонили из «Шанхая», я в первую очередь говорил с Жераром Галланом. И у меня ушли все сомнения. Я играл против него, против его команд, так что я понимал уровень этого специалиста. Играть под руководством Галлана – это привилегия.

Моя карьера пошла сейчас не в лучшую траекторию, и он именно тот тренер, который сможет вернуть мне уверенность в себе, поможет добраться до того уровня игры, на котором я был ранее и каким он должен был быть.

Жерар заставил меня почувствовать себя большим хоккеистом, как только я приехал сюда, он вдохновил меня на успешную игру. К тому же мне понравилась организация, подход к делу, всё на уровне.

– Получается главная причина, по которой вы играете за «Шанхайских Драконов», – это возможность поработать с Галланом?

– Да, думаю это так и есть. Важная причина, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.