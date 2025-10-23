Сурин — о Радулове: он заряжает команду, даёт ей энергию, нацелен на результат

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что форвард Александр Радулов даёт ярославской команде заряд эмоций и энергии. Радулов выступает за «Локомотив» с прошлого сезона, в котором стал с командой обладателем Кубка Гагарина.

«Александр Валерьевич помогает, эмоционально помогает. Эмоции Радулову мешают? Мы ищем в этом только плюсы, я не замечаю минусов в плане эмоций у Радулова. Он заряжает команду, даёт ей энергию, нацелен на результат. Этому можно только учиться.

Где-то согласен, надо больше плюсы смотреть, не брать минусы, хотя минусов не так много», – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.