Лабанк — о Галлане: он груб и может быть жёстким, когда мы этого заслуживаем

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о работе с канадским главным тренером Жераром Галланом.

– Какой Галлан внутри, в работе, в раздевалке? Как вам работается с ним?

– Знаете, он такой типичный североамериканский тренер. При этом большой профессионал. Послушайте, с учётом того, как долго он тренирует в НХЛ, каких результатов он добился, можно сказать, что он гений своего дела. Его система даёт результат, он доказал это на практике, поэтому наша задача стараться от неё не отходить.

– В общении с хоккеистами Галлан скорее грубый или вежливый? Бывает жёстким и конфликтным?

– Тут всё очень просто. Он груб и может быть жёстким, если мы этого заслуживаем, если мы играем плохо. В то же время он добр и вежлив, когда играем хорошо. При этом грань дозволенного никогда не переходит, всё в рамках разумного. Он корректен. Так что всё нормально, как и бывает в хоккее, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.