Сурин: большинство — это вопрос нашего мастерства, должны реализовывать моменты

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о проблемах ярославской команды при игре в большинстве. «Локомотив» занимает предпоследнее место в лиге по проценту реализации большинства — 11,9%.

«Работаем, будет анализ. Соберёмся, разберём ошибки. Что касается большинства – это вопрос нашего мастерства прежде всего. Были моменты, мы должны были их реализовывать. Но я не думаю, что это был ключевой аспект, всё-таки основное в хоккее – это игра в формате «5 на 5». Чаще играешь «5 на 5», неравенство – это редкие аспекты, но нарабатывать их нужно.

По счёту, по статистике матч можно назвать плей-офф, но всё же эмоции, атмосфера, накал борьбы – это ещё не так, как в плей-офф. Всё-таки пока регулярный чемпионат, думаю, что в плей-офф здесь намного мощнее атмосфера. Недавний кризис у «Ак Барса»? Мы не смотрели на это, кризис-не кризис. У каждой команды свои моменты, свои проблемы, свои нюансы. Мы не лезем вообще, просто готовились на победу», – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.