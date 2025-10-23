Главный тренер «Нью-Джерси» высоко оценил хоккейные навыки Арсения Грицюка

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф высказался об игре нападающего Арсения Грицюка. Российский форвард отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

«Он приезжает [из России] и считается игроком, способным забивать и набирать очки, но также является разносторонним игроком. Отлично играет в защите. Он много работает, силён, хорош в позиционных атаках, умён и невероятно хорошо читает площадку», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

В дебютном сезоне НХЛ Грицюк набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Напомним, Грицюк перешёл в состав «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.