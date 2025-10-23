Скидки
Главный тренер «Нью-Джерси» высоко оценил хоккейные навыки Арсения Грицюка

Главный тренер «Нью-Джерси» высоко оценил хоккейные навыки Арсения Грицюка
Комментарии

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф высказался об игре нападающего Арсения Грицюка. Российский форвард отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Браун, Мерсер) – 16:21     2:0 Диллон (Мерсер, Немец) – 26:08     3:0 Грицюк (Майер) – 44:53 (pp)     3:1 Болди (Эрикссон Эк, Буйум) – 50:37     4:1 Братт (Зигенталер) – 58:43    

«Он приезжает [из России] и считается игроком, способным забивать и набирать очки, но также является разносторонним игроком. Отлично играет в защите. Он много работает, силён, хорош в позиционных атаках, умён и невероятно хорошо читает площадку», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

В дебютном сезоне НХЛ Грицюк набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Напомним, Грицюк перешёл в состав «Дэвилз» перед началом этого сезона, до этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя петербургский СКА.

