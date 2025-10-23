Скидки
Лабанк: «СКА Арена» — лучшая из тех, на которых я когда-либо играл

Лабанк: «СКА Арена» — лучшая из тех, на которых я когда-либо играл
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что «СКА Арена» превосходит многие арены в Национальной хоккейной лиге. Вместимость арены в Санкт-Петербурге составляет 21 500 зрителей.

– Что вы скажете про «СКА Арену»? Она сравнима с аренами НХЛ?
– Разумеется, она даже лучше, чем многие арены в НХЛ! Очень красивая, впечатляющая. Честно, это одна из лучших арен, а возможно, и в принципе лучшая арена из тех, на которых я когда-либо играл.

Невероятные условия для игроков: баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка, в которой есть всё необходимое — она такая большая, что можно в ней даже потеряться. Я ещё молчу про её размер, вместимость, условия для зрителей. Одна эта арена – уже аргумент в пользу того, чтобы принять предложение «Шанхайских Драконов», – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кевином Лабанком читайте на «Чемпионате»:
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
