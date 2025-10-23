Лабанк — о КХЛ: это вторая по силе лига мира, ребята здесь хотят играть в хоккей

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высоко оценил уровень игры в Континентальной хоккейной лиге.

– Что вы думаете об уровне игры в КХЛ после нескольких проведённых в лиге матчей?

– Он очень высокий. Много мастеровитых игроков, видно, что ребята скорее хотят играть в хоккей, нежели биться. Меньше ударов, больше игры с шайбой, мне это нравится. Не говорил бы, что лучше или хуже, просто это отличается от Северной Америки, от НХЛ. Другой стиль, но мне он комфортен.

– Уровень КХЛ выше, чем АХЛ?

– Думаю, да, уровень достойный, это вторая по силе лига мира, ребята здесь мастеровитые. Они именно что хотят играть в хоккей, видны талант и хоккейный интеллект, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.