Лабанк — о КХЛ: это вторая по силе лига мира, ребята здесь хотят играть в хоккей

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высоко оценил уровень игры в Континентальной хоккейной лиге.

– Что вы думаете об уровне игры в КХЛ после нескольких проведённых в лиге матчей?
– Он очень высокий. Много мастеровитых игроков, видно, что ребята скорее хотят играть в хоккей, нежели биться. Меньше ударов, больше игры с шайбой, мне это нравится. Не говорил бы, что лучше или хуже, просто это отличается от Северной Америки, от НХЛ. Другой стиль, но мне он комфортен.

– Уровень КХЛ выше, чем АХЛ?
– Думаю, да, уровень достойный, это вторая по силе лига мира, ребята здесь мастеровитые. Они именно что хотят играть в хоккей, видны талант и хоккейный интеллект, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кевином Лабанком читайте на «Чемпионате»:
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
