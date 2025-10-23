Стал известен новый тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею. Главным тренером сборной стал Андрей Миронов, который вместе с юниорскими сборными России завоевал серебро ЮЧМ-2019, золото Юношеской Олимпиады-2020 и Кубок Глинки/Гретцки — 2021.

Помощниками назначены:

Игорь Щадилов – чемпион мира среди юниоров, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, четырёхкратный чемпион России, который на протяжении многих лет трудится в системе сборных России;

Алексей Бабинцев – тренер системы ФХР, обладатель Кубка Харламова;

Алексей Терещенко – трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и один из лучших центральных нападающих в новейшей истории российского хоккея;

Максим Соколов – чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр, в качестве тренера – обладатель Кубка Гагарина, победитель первенства России среди юниоров до 21 года, серебряный и бронзовый призёр МХЛ;

Александр Кофанов – тренер по ОФП сборных России с 2019 года, обладатель Кубка/Глинки Гретцки — 2019, бронзовый призёр ЕОЮФ-2022.

