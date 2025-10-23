Иван Демидов повторил достижение для новичков «Монреаля» 35-летней давности
Поделиться
19-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ). Демидов набрал 8 (2+6) очков за первые 10 матчей регулярного чемпионата в карьере. Это лучший показатель для игроков «Канадиенс» за последние 35 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 17:09 (pp) 1:1 Клапка (Фрост) – 45:56 1:2 Мэтисон (Демидов, Ньюхук) – 61:00
Россиянин повторил достижение Эндрю Кэсселса, который также набрал 8 (2+6) очков за 10 игр в сезонах-1989/1990 и 1990/1991.
В восьми матчах текущего регулярного сезона Иван Демидов набрал 6 (1+5) очков. Нападающий дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и успел провести два матча в регулярке, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:36
-
06:39
-
05:43
-
04:55
-
04:40
-
04:25
-
00:09
- 22 октября 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:35