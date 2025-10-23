Иван Демидов повторил достижение для новичков «Монреаля» 35-летней давности

19-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ). Демидов набрал 8 (2+6) очков за первые 10 матчей регулярного чемпионата в карьере. Это лучший показатель для игроков «Канадиенс» за последние 35 лет.

Россиянин повторил достижение Эндрю Кэсселса, который также набрал 8 (2+6) очков за 10 игр в сезонах-1989/1990 и 1990/1991.

В восьми матчах текущего регулярного сезона Иван Демидов набрал 6 (1+5) очков. Нападающий дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и успел провести два матча в регулярке, в которых набрал 2 (1+1) очка.