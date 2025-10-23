«Сибирь» обменяла в «Ладу» нападающего Павла Гоголева. Сообщается, что новосибирский клуб получил денежную компенсацию.

Форвард присоединился к новосибирскому клубу летом 2023 года и в составе «Сибири» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Всего Гоголев провёл за «Сибирь» 119 матчей и набрал 26 очков — забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.

В прошлом сезоне Павел провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (7+5) очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. К этим играм нападающий добавил пять матчей в плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.