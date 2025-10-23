Скидки
Американский нападающий «Шанхая» Лабанк назвал «Сан-Хосе» родным клубом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о своём отношении к «Сан-Хосе», за который он выступал на протяжении нескольких сезонов.

– Журналисты сравнивали «Шанхайских Драконов» с командами из низа турнирной таблицы НХЛ, например, с «Сан-Хосе». На ваш взгляд, у вас был бы шанс победить в игре с командой НХЛ? Мы не говорим о матчах с «Эдмонтоном» или «Флоридой», но в игре с аутсайдерами НХЛ были бы шансы?
– Мне сейчас стало обидно на самом деле! Я до сих пор с теплотой отношусь к «Сан-Хосе», это практически родная для меня команда. А вы говорите про «Шаркс» как про аутсайдеров, немного посмеиваетесь над ними. Мне неприятно. Я провёл много хороших лет в этом городе, в этой команде, так что я отношусь к этому с определёнными эмоциями.

– То есть вы переживаете и сейчас из-за поражений «Сан-Хосе»?
– Мне бы хотелось, чтобы они чаще побеждали, конечно. Я желаю им удачи. Мне нравилась команда, организация, город. Всё было хорошо. Но и сейчас мне всё нравится, Петербург – отличное место для жизни, «Шанхайские Драконы» — клуб с большими амбициями и возможностями, здесь всё делается на высшем уровне, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кевином Лабанком читайте на «Чемпионате»:
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Эксклюзив
