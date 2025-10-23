Скидки
Андрей Назаров высказался об игре ЦСКА и СКА в КХЛ, оценив перспективы обоих клубов

Известный тренер Андрей Назаров оценил перспективы в текущем сезоне двух армейских клубов — СКА и ЦСКА.

«Что касается армейских грандов — ЦСКА и СКА — то всё ещё впереди, не нужно сбрасывать эти команды со счетов. Запас прочности и перспективы там есть, турнирное положение выправится. Накануне получился яркий матч, победить мог любой, в итоге чуть больше повезло московским армейцам.

Кстати, теперь мой давний товарищ Игорь Ларионов точно поймёт, зачем в России нужна длинная предсезонка. Только к 17-му туру его команда более-менее набрала форму и вкатилась в сезон. Короткие предсезонки, как в НХЛ, для КХЛ не подходят, у нас совершенно иная ситуация.

Вообще же радует, что в КХЛ регулярно появляются позитивные новости, лига развивается, а новости и слухи про тренерские отставки уходят на второй план. Они становятся всё менее интересны, люди больше следят за хоккеем и происходящим на льду», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

