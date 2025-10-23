Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров оценил выступление «Шанхайских Драконов», назвав сильные стороны клуба

Андрей Назаров оценил выступление «Шанхайских Драконов», назвав сильные стороны клуба
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров назвал сильные стороны в игре «Шанхайских Драконов».

«Радует китайский проект. Мы видим, что «Шанхайские Драконы» очень достойно выступают в регулярном чемпионате, идут в группе лидеров, заметна тренерская рука опытного канадского специалиста Жерара Галлана. Отмечу и нападающего Никиту Попугаева, чью карьеру мы перезапускали в «Сочи» и давали парню второй шанс. Он неплохо им воспользовался. Так что теперь «драконы» далеко не мальчики для битья, а грозный и серьёзный соперник, с которым всем нужно считаться. После ребрендинга и активной трансферной кампании команда стала реальной силой», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android