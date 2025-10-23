Андрей Назаров оценил выступление «Шанхайских Драконов», назвав сильные стороны клуба

Известный тренер Андрей Назаров назвал сильные стороны в игре «Шанхайских Драконов».

«Радует китайский проект. Мы видим, что «Шанхайские Драконы» очень достойно выступают в регулярном чемпионате, идут в группе лидеров, заметна тренерская рука опытного канадского специалиста Жерара Галлана. Отмечу и нападающего Никиту Попугаева, чью карьеру мы перезапускали в «Сочи» и давали парню второй шанс. Он неплохо им воспользовался. Так что теперь «драконы» далеко не мальчики для битья, а грозный и серьёзный соперник, с которым всем нужно считаться. После ребрендинга и активной трансферной кампании команда стала реальной силой», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.