«Был серьёзный разговор». Канцеров — о победе над «Нефтехимиком» со счётом 9:6
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что главный тренер Андрей Разин был очень недоволен игрой в обороне в матче с «Нефтехимиком» (9:6). В следующей встрече с новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ) магнитогорская команда пропустила лишь одну шайбу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5) 2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5) 3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (4x4) 3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3) 4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5) 5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5) 6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4) 7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5) 8:1 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 28:10 (5x5) 8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5) 9:2 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 43:03 (5x3) 9:3 Точилкин – 43:25 (4x5) 9:4 Точилкин (Жафяров, Хафизуллин) – 46:38 (5x4) 9:5 Шафигуллин (Сушко) – 48:33 (4x5) 9:6 Пастухов (Жафяров, Белозёров) – 59:51 (5x5)
– На чём Разин делал акцент после искромётного предыдущего матча?
– Мы, конечно, её выиграли 9:6, но так непозволительно в обороне играть. Разобрались в себе, сделали акцент на себе, сегодня ни разу не удалились. Пропустили одну шайбу, но победа есть победа. После прошлого матча был серьёзный разговор (смеётся), — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
