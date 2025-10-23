«Был серьёзный разговор». Канцеров — о победе над «Нефтехимиком» со счётом 9:6

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что главный тренер Андрей Разин был очень недоволен игрой в обороне в матче с «Нефтехимиком» (9:6). В следующей встрече с новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ) магнитогорская команда пропустила лишь одну шайбу.

– На чём Разин делал акцент после искромётного предыдущего матча?

– Мы, конечно, её выиграли 9:6, но так непозволительно в обороне играть. Разобрались в себе, сделали акцент на себе, сегодня ни разу не удалились. Пропустили одну шайбу, но победа есть победа. После прошлого матча был серьёзный разговор (смеётся), — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

