Лабанк — о «Сан-Хосе»: в команде есть перспективные ребята, но им нужно время

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк оценил текущий состав «Сан-Хосе», в котором есть перспективные молодые хоккеисты.

– Если возвращаться к «Сан-Хосе», какую ключевую причину вы видите в их неудачной игре в последних сезонах?

– Команда в перестройке, которая затянулась, но им нужно время. Звучит банально, но нужно время, в команде есть таланты, в системе есть перспективные ребята, давайте подождём пару лет и посмотрим, как они себя проявят. Нужно время, чтобы они адаптировались к НХЛ, набрались опыта, показали свой уровень, и в таком случае мы увидим сильную команду. Я в это верю.

– То есть вы видите возвращение «Сан-Хосе» в борьбу за Кубок Стэнли?

– Не сразу, но, конечно, вернутся. Команда не так давно была в финале, я бы не считал их аутсайдерами, это неправильно. Это команда с историей. И текущее место не место для «Сан-Хосе», – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.