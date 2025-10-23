«Авангард» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Северсталь» имеет действующую пятиматчевую победную серию.

«Авангард» расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» занимает третью строчку в таблице Запада КХЛ.