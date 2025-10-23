Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Северсталь» имеет действующую пятиматчевую победную серию.

«Авангард» расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» занимает третью строчку в таблице Запада КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android