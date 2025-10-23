Скидки
Хоккей

«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В прошлом матче победу с сухим счётом 2:0 одержал «Трактор».

На данный момент «Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока.

